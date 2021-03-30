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كشف ملابسات إختلاق واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم، بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما وإتهمت أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، بإختطاف زوجها وعللت قيامه بذلك بدعوى وجود خلافات مالية بينهما.


وبإستدعاء المشكو فى حقه ومناقشته أنكر ما نسب إليه، وقرر بسابقة قيامه بتسليم زوج المبلغة مبلغ مالى نظير تنازله عن إحدى القضايا، إلا أنه فوجئ بإختفاء المذكور عقب إستيلائه على المبلغ المالى المُشار إليه دون تنفيذ إتفاقه بالتنازل عن القضية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة وعدم صحة أقوال المبلغة، وبإعادة مناقشتها عدلت عن أقوالها، وأقرت بإتفاقها مع زوجها "المُبلغ بغيابه" على إختلاق واقعة إختطافه، بقصد الإستيلاء على المبلغ المالى، وإعادة مساومة المشكو فى حقهم لدفع مبالغ مالية أخرى نظير التنازل عن القضية المُشار إليها.
تم بإرشادها ضبط زوجها المذكور بمكان إختبائه داخل غرفة مستأجرة بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الجمالية.. وبحوزته مبلغ مالى.

وبمواجهته إعترف بإختلاق الواقعة والإدعاء كذبًا بإختطافه بقصد الإستيلاء على المبلغ المالى المُسلم إليه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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