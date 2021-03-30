مصرع شاب تحت عجلات محطة مترو رمسيس

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار في محطة رمسيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت الطب الشرعي بالتشريح لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بدهس شاب تحت عجلات أحد القطارات في محطة قطار رمسيس.



وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب على قضبان السكة الحديدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.