غدًا.. رئيس دار الأوبرا المصرية في حوار فني عن أوبرا عايدة بدمنهور

قالت المهندسة إيمان مكاوي مدير دار أوبرا دمنهور، أن نادي فنون الأوبرا سيستضيف الدكتور مجدي صابر رئيس هيئة دار الأوبرا المصرية والدكتور مصطفى محمد صوليست فرقة أوبرا القاهرة، غدًا الأربعاء على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك في حوار ثقافي فنى تحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني ويعقبه عرض فيديو.



ويدور الحوار حول أوبرا عايدة باعتبارها أيقونة عالمية فريدة حيث انها تعد عملا يستلهم موسيقى الفراعنة وتاريخ مصر القديمة، كما أنها تحمل جميع عناصر المسرح فتشتمل على مناظر ولوحات راقصة يتخللها أغاني موسيقية موزعة على اربعة فصول تجسد الصراع بين الواجب والعاطفة وتحكي عن قصة الحب التي نشأت بين الأسيرة الحبشية عايدة وقائد الجيش المصري راداميس، الذي حكم عليه فرعون مصر بالإعدام بعد أن ثبت عليه الخيانه ومحاولته للهرب مع عايدة إلى الحبشة.



ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.



يذكر أن أوبرا عايدة قدمت لأول مرة عام 1871 على مسرح دار الأوبرا القديمة الخديوي، وعرضت في أوروبا لأول مرة على مسرح لاسكالا في إيطاليا في فبراير 1872.