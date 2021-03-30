



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021.





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 -3-2021 في مصر



سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 862.10 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل 790.25 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 754.33 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 646.57 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 502.89 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل 431.05 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 10 يسجل 359.21 جنيه

سعر الجنية الذهب يسجل 6,034.67 جنيه

سعر أونصة الذهب تسجل 26،814.18 جنيه



