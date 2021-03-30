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ضبط سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية من ربة عملها بالنزهة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها سرقة (مبلغ مالى - كمية من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها إوعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها "سئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، كما تم بإرشادها ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنها، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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