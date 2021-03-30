"الآثار": عرض مومياء شاب عمره 35 ألف عام وأقدم ساعة بمتحف الحضارة (فيديو)

قال الدكتور محمود مبروك، مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، إن مصر تمتلك مومياوات ملكية لا مثيل لها على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن عرضها متحفيا يظهر تطور الحضارة المصرية من مرحلة ما قبل التاريخ، إذ سيجرى عرض مومياء شاب عمره 35 ألف عاما لأول مرة، والأدوات الحجرية التي كان يعيش بها المصريون القدماء في هذه الفترة، وذلك في متحف الحضارة.



وأضاف "مبروك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أننا سنشاهد لأول مرة تتابع القطع الأثرية التي كان لها دور في خبرات الإنسان، مثل أقدم ساعة وأشهر مقاييس زراعة والمباني وأدوات البناء، وكل ما يخص المصري وكيف يعيش وما يقدمه للعالم، إذ استفاد منه العالم وبنى عليه.



وتابع مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، أن المومياوات بعدما تنقل إلى المتحف يجرى تحضيرها ويتم ادخال كل ملك إلى تابوته على التوالي لتغيير المناخ الذي كان موجود فيه، إذ كان يتواجد في كبسولة، لافتًا إلى أن المتحف المصري يعد المكان الأكثر الذي يحتوي على أهم قطع الفن المصري: "لا يمكن للناس تستغني عن هذا المتحف، والحفاظ عليه واستمراره هدفنا".

