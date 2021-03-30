محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير أنفاق المشاة بحي غرب شبرا الخيمة

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة أنفاق المشاة بحي غرب شبرا الخيمة (نفق ناصر - نفق النيل - نفق الجوازات)، بتكلفة 20 مليون جنيه.



يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق، والتي تمثل أهمية لعبور المشاة بميدان المؤسسة، وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وذلك بحضور اللواء سامي علام رئيس حي غرب ومسئولي شركة مياه القاهرة الكبرى وشركة الصرف الصحي.



وتشتمل أعمال التطوير على جدار حوائط الأنفاق وعزلها لمنع أي تسريب للمياه، بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق.



وخلال الجولة أعطى المحافظ تعليمات للقائمين على المشروع بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها، موضحا أن تلك الأنفاق تمثل أهمية قصوى للمواطنين، ويستخدمها آلاف المواطنين يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ومستشفى النيل.



كما طالب المحافظ بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتي لا تظهر مشكلات بعد افتتاحها.



واستكمل الهجان جولته بتفقد ميدان المؤسسة، مؤكدًا أنه جرى التنسيق مع عميد كلية هندسة شبرا الخيمة، لوضع تصميم لتطوير الميدان نظرا لأهميته باعتباره مدخل المحافظة من جهة الجنوب ومحافظة القاهرة من اتجاه الشمال.