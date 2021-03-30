تعاون مشترك بين مصر وجنوب أفريقيا وكولومبيا سياحيًا

التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مع كل من السيد Ntsiki Mashimbye سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة، والسيدة Anna Milena Muñoz de Gaviria سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، وذلك لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين مصر وكل من جنوب افريقيا وكولومبيا في مجال السياحة، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.



وخلال لقائها مع سفير جنوب أفريقيا، أكدت نائبة وزير السياحة والاثار علي أن مصر وجنوب إفريقيا تربطهما علاقات قوية، وخاصة علي الصعيد السياحي، مؤكدة على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعميق العلاقات مع أشقاءها من الدول الإفريقية وفتح جسور التعاون المشترك وبذل المزيد من الجهد لتعريف الشعوب بثقافاتنا المشتركة.



كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة التي من شأنها العمل على تعريف الدول الإفريقية بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وتشجيع السفر إلى مصر في فترات الإجازات وجعلها المقصد الرئيسي لسياح جنوب إفريقيا. هذا بالاضافة إلى مناقشة عددا من المقترحات التي من شأنها دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.



وخلال لقاء نائبة الوزير مع سفيرة جمهورية كولومبيا، تم مناقشة العديد من الموضوعات منها العمل على تقديم برامج سياحية مميزة تجمع أنماط سياحية متنوعة وتربط بين مصر والدول المجاورة لتمكن السائح من الاستمتاع بتجربة فريدة تتخطي حاجز المسافة.



كما أكدت سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة علي أهمية تضافر الجهود بين البلدين في المجال السياحي والعمل على تسليط الضوء على المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وتشجيع مواطني كولومبيا للسفر إلى مصر في فترات الإجازات، وجعل مصر نقطة رئيسية في خطط السفر الخاصة بمواطني كولومبيا إلى منطقة الشرق الأوسط، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص السياحي بالبلدين وعقد لقاءات مشتركة لبحث كيفية خلق برامج سياحية تتناسب مع توجهات السائح الكولومبي وتشجيع الحركة السياحية من الجانبين.



وخلال اللقاء تم التنسيق لدعوة عدد من المؤثرين والكتاب السياحيين من كولومبيا لزيارة مصر والتأكد من الإجراءات الصحية المتبعة بكافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية بالاضافة الى التعرف على تنوع المنتج السياحي بها، وكذلك نشر المواد الدعائية والترويجية لمصر على منصات التواصل الاجتماعي والتليفزيون الوطني لكولومبيا.



جدير بالذكر أنه قد حضر اللقائين المستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، والأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.