Advertisements

السيطرة على حريق إندلع في 3 باكيات بالمنشية في الإسكندرية (صور)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
تمكنت قوات الحماية المدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق  اندلع في 3 باكيات مخصصة لبيع الفوانيس والمواد الغذائية بمنطقة المنشية التابعة لحي الجمرك.

وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا باندلاع حريق في 3 باكيات، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، دون وجود إصابات بين المواطنين.

وتبين من الفحص نشوب حريق في 3 باكيات مخصص لبيع فوانيس ومستلزمات شهر رمضان، بسبب ماس كهربائي، ما تسبب في التهام النيران لمحتويات الشادر.

تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة سيارتي إطفاء، دون حدوث أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
السيطرة على حريق إندلع في 3 باكيات بالمنشية في الإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق إندلع في 3 باكيات بالمنشية في الإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق إندلع في 3 باكيات بالمنشية في الإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق إندلع في 3 باكيات بالمنشية في الإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق إندلع في 3 باكيات بالمنشية في الإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق إندلع في 3 باكيات بالمنشية في الإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق إندلع في 3 باكيات بالمنشية في الإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق إندلع في 3 باكيات بالمنشية في الإسكندرية (صور)

أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 12 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 21 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 18 ساعة

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 15 ساعة

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

الكشف عن عرض برشلونة لضم نجم ليفربول

منذ 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

10:13 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان