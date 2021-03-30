السيطرة على حريق إندلع في 3 باكيات بالمنشية في الإسكندرية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في 3 باكيات مخصصة لبيع الفوانيس والمواد الغذائية بمنطقة المنشية التابعة لحي الجمرك.



وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا باندلاع حريق في 3 باكيات، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، دون وجود إصابات بين المواطنين.



وتبين من الفحص نشوب حريق في 3 باكيات مخصص لبيع فوانيس ومستلزمات شهر رمضان، بسبب ماس كهربائي، ما تسبب في التهام النيران لمحتويات الشادر.



تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة سيارتي إطفاء، دون حدوث أي إصابات.



تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

