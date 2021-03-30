تواصل أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية بالغردقة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

تتواصل أنشطة التوكاتسو بالمدرسة المصرية اليابانية بالغردقة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وتطهير وتعقيم للفصول.



قام طلاب المدرسة اليابانية ١ بالغردقة بعمل زينة شهر رمضان مع قبل حلول الشهر الفضيل،

حيث زين الطلاب الفصول بفانوس رمضان وتعليق الزينة بالفصول بمشاركة المدرسين.



وقالت لمياء محمد وكيل المدرسة ان هذا النشاط ضمن أنشطة التوكاتسو بالمدرسة حيث يقوم الطلاب كل يوم ثلاثاء بعمل نشاط مجلس الفصل.





حيث انتظمت الدراسة بمدارس الغردقة المصرية اليابانية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وقالت الدكتورة كريمه شاهين مدير المدارس اليابانية بالغردقة أن العمل بالمدارس منتظم فى المدرسة الأولى بمنطقة الدهار والثانية بالاحياء وسط حضور من قبل الطلاب بنسبة حضور حوالى ٩٠٪.



وأشارت شاهين إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس منذ دخول الطلاب من قياس للحرارة وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير للفصول وتطبيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى الفصول.