الجيزة تواصل حملاتها بحدائق الأهرام

تواصل محافظة الجيزة حملاتها المتلاحقة، بحدائق الاهرام، وفي هذا الإطار تمكنت أجهزة المحافظة من رفع المخلفات والقمامة من ١٥ قطعة أرض فضاء وهى ( ٢ح- ٣ح- ١٦٤ ع- ١٦١و - ٦ص - ١٦٥ ا- ٣٢٠ا- ٢٠٧ه- ١٧ص- ١٠٤و- ٩٢ك - ٤١٣ط- ز - ٣٩١ ن - ٩ط - ٥ ز) بالإضافة إلى شوارع الضغط والثروة المعدنية وتقاطعات الضغط مع الخزان والعشرين.



جاء ذلك ضمن سلسلة الحملات المتواصلة لأجهزة المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



كما تمكنت الحملات أيضا من ايقاف ٤ حالات اعمال مخالفة عبارة عن تحويل من سكني لتجارى بالقطع ( ٢٠٩ط- ١٠٩ك- ٢٢٠ا) وإزالة جاملون مخالف اعلى العقار رقم ٥٠د.



ولتطوير وتحسين العناصر الجمالية بشارع الجيش يجرى تمهيد وتجريد الجزيرة الوسطى بالشارع لزراعتها بالاشجار .







