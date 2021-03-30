Advertisements

مدرب المنتخب ردا على الانتقادات: "نتعرض لحملة ممنهجة"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:30 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
أشرف عبد الناصر
Advertisements
أعرب أحمد أيوب المدرب العام لمنتخب مصر الأول، عن سعادته بعد الفوز على منتخب جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا . 

وأضاف أيوب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "الجهاز للفني للمنتخب الوطني يتعرض لحملة هجوم ممنهجة ولا داعي لها ، خاصة وأن الجهاز الفني حقق الهدف المرجو وهو التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون" .

واختتم أيوب : "الآداء لن يكون مرضياً للجميع ، نظراً لضيق الوقت ، وعدم خوض مباريات ودية خلال المعسكر ، كما أطالب الجميع بمساندة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة والتي ستشهد خوض تصفيات كأس العالم 2022". 

َوحقق المنتخب الوطني الأول فوزا كبيرا على جزر القمر برباعية نظيفة في إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

أخبار تهمك

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 12 ساعة

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ 18 دقيقة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 18 ساعة

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 6 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الكشف عن عرض برشلونة لضم نجم ليفربول

منذ ساعة الا ربع

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 15 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

10:13 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان