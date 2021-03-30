مدرب المنتخب ردا على الانتقادات: "نتعرض لحملة ممنهجة"

أعرب أحمد أيوب المدرب العام لمنتخب مصر الأول، عن سعادته بعد الفوز على منتخب جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا .





وأضاف أيوب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "الجهاز للفني للمنتخب الوطني يتعرض لحملة هجوم ممنهجة ولا داعي لها ، خاصة وأن الجهاز الفني حقق الهدف المرجو وهو التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون" .





واختتم أيوب : "الآداء لن يكون مرضياً للجميع ، نظراً لضيق الوقت ، وعدم خوض مباريات ودية خلال المعسكر ، كما أطالب الجميع بمساندة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة والتي ستشهد خوض تصفيات كأس العالم 2022".





َوحقق المنتخب الوطني الأول فوزا كبيرا على جزر القمر برباعية نظيفة في إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.



