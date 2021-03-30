إيمي طلعت زكريا فتاة شعبية في "لحم غزال"(خاص)

تُشارك الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل "لحم غزال"، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.



وقالت إيمي طلعت زكريا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة من حارة شعبية تُدعى "سحر"، مُشيرة إلى أنها لم تلتقي بالفنانة غادة عبد الرازق خلال التصوير، لكنها تجمعها العديد مع الفنانة رحاب الجمل وبسنت شوقي.



وأوضحت إيمي طلعت زكريا أنه تم ترشيحها للعمل في المسلسل من خلال الشركة المنتجة، وأنها بعد ذلك فوجئت بمكالمة من الفنانة غادة عبد الرزاق التي أخبرتها بضرورة تواجدها في العمل، مُضيفة:"ده كان بالنسبالي مفاجأة، فطبعًا قولتلها أنا معاكي لو بمشهد اتبسط جدًا من الاهتمام منها ومن الشركة فطبيعي كان لازم أوافق وانا مغمضة".



وقالت إيمي طلعت زكريا أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها مع المخرج محمد أسامة، لكنها تجمعها علاقة صداقة قوية بمدير التصوير هيثم زنيتا، والفنانة رحاب الجمل، مُتمنية أن تنال شخصيتها والمسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.



مسلسل" لحم غزال "بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، خالد محمود.