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صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:30 ص
ميسي
ميسي
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة يوفنتوس في الدخول مع برشلونة لإبرام صفقة تبادلية جديدة خلال قترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق وأتم برشلونة ويوفنتوس صفقة تبادلية في الصيف الماضي، انتقل بمقتضاها ميرالم بيانيتش إلى صفوف الفريق الكاتالوني، مقابل رحيل آرثر ميلو إلى اليوفي.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "توتو سبورت"، فإن باولو ديبالا نجم يوفنتوس، وأحد المقربين من ليونيل ميسي، لن يجدد عقده مع اليوفي، ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي في صيف 2022".

وأضافت: "ليوفنتوس وبرشلونة، إجراء صفقة تبادلية، بحيث ينتقل باولو ديبالا إلى البارسا مقابل انضمام عثمان ديمبلي للبيانكونيري".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن يوفنتوس رفض رفع عرضه لبقاء ديبالا، مما يعني أن اليوفي يخاطر برحيل اللاعب مجانًا في الفترة المقبلة.

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