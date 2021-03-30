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ضبط أب عذب ابنه وأصابه باشتباه نزيف في المخ بالدقهلية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يتحدث عن قيام أب بالتعدى على نجله وإحداث إصابات به وحروق.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 22 مارس الجارى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بدائرة المركز بوصول أحد الأطفال "3 سنوات" مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم وإشتباه نزيف بالمخ.

وبسؤال والد الطفل المشار إليه عامل، مقيم بدائرة المركز، قرر بسقوط نجله من على سلم المنزل حال لهوه مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحد بذلك.

وبإستدعاء والدة الطفل ربة منزل، مقيمة بذات الناحية، وبمواجهتها بمقطع الفيديو، إتهمت زوجها والد الطفل بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عقب حدوث خلافات أسرية بينهما وقيامه بطردها من المسكن والإحتفاظ بالطفل صحبته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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