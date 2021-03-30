أول تعليق لصاحب أشهر صورة بعد تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

قال على العوامي، صاحب أشهر صورة بعد تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، إن الله سبحانه وتعالى كلل مجهودهم بالنجاح، وكانوا يعيشوا فرحة عارمة لقدرتهم على إسعاد مصر بأكملها.





وأضاف "العوامي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن قبل الصورة المنتشرة له كانت لحظات مليئة بالخوف، وكانوا يجازفون بأرواحهم ومعداتهم بالتجريف أسفل سفينة بهذا الحجم وسط المياه، معقبًا: "كنا واثقين في ربنا وسايبين أرواحنا بين أياديه، واستطعنا أن نسكت كل لسان شكك في إمكانية تعويم السفينة".



