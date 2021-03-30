إيطاليا تقرر فرض حجر لمدة 5 أيام على القادمين من دول الاتحاد الأوروبي

قررت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، فرض حجر لمدة 5 أيام على القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 297 وفاة بفيروس كورونا الأحد مقابل 380 السبت، فيما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 19611 من 23839 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 107933 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم.

كما سجلت إيطاليا 3.53 مليون إصابة حتى الآن.