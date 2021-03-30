"أبو السعود" يوفر 15 مقعدًا جديدًا في دبلومة الإعلام الرقمي للصحفيين

أعلن أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، والمرشح بانتخابات التجديد النصفي، عن توفير 15 مقعدًا جديدًا بدبلومة الإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية، بخصم 40%، للزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.



وقال "أبوالسعود" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن تلك الخطوة جاءت نظرًا لإقبال عدد كبير من الزملاء الصحفيين على المشاركة بالدبلومة التي كان قد أعلن عنها منذ أيام، وبعد التواصل مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الذي وافق على توفير 15 مقعدًا جديدًا بنفس الخصم.



وأضاف المرشح لعضوية مجلس النقابة، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الالتحاق بدبلومة جامعة القاهرة قريبًا.



وكان قد تقدم أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد عضوية المجلس "تحت السن"، والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل 2 أبريل.



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.



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