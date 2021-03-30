Advertisements

ضبط شخصين لتزويرهما الشهادات الطبية بالقليوبية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم تزوير الشهادات الطبية، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية، بممارسة نشاطًا إجراميًا تمثل فى تزوير الشهادات الطبية اللازم تقديمها لمحاكم الإستئناف كدليل عذر فى حالة عدم حضور المتهم للجلسات وقيامهما ببيع وترويج تلك الشهادات على المترددين على المحاكم بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية".

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما وبمسكنهما على (عدد من الشهادات الطبية منسوب صدورها لعدد من لعدد من الأطباء والمستشفيات ممهورة بخاتم منسوب لذات الجهات– مبلغ مالى – عدد 2 أكلاشية – كارنية لأحدهما منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد أنه موظف بها "مزور بالكامل"، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم تزوير الشهادات الطبية وتقليد الأختام الحكومية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 22 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن عرض برشلونة لضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 10 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 19 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ ساعتين

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 7 ساعات

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ ساعة الا ربع

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

11:30 ص

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

10:13 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان