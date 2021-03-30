ضبط شخصين لتزويرهما الشهادات الطبية بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم تزوير الشهادات الطبية، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية، بممارسة نشاطًا إجراميًا تمثل فى تزوير الشهادات الطبية اللازم تقديمها لمحاكم الإستئناف كدليل عذر فى حالة عدم حضور المتهم للجلسات وقيامهما ببيع وترويج تلك الشهادات على المترددين على المحاكم بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية".



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما وبمسكنهما على (عدد من الشهادات الطبية منسوب صدورها لعدد من لعدد من الأطباء والمستشفيات ممهورة بخاتم منسوب لذات الجهات– مبلغ مالى – عدد 2 أكلاشية – كارنية لأحدهما منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد أنه موظف بها "مزور بالكامل"، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم تزوير الشهادات الطبية وتقليد الأختام الحكومية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

