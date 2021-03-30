الطالع الفلكى الثّلاثَاء 30/3/2021..مَلامِح نَاضِجْ!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 21 برمهات قبطى ، 30 آذار رُومى ، 17 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إنتى عندك كام سنة؟)-أكبر مِنَّك بعشر سنين.(ميرفت أمين من فيلم أنف وثلاث عيون-1972)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى الحَمَلْ تسديس زحل فى الدّلو - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى الحَمَلْ تقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينها وبين زحل فى الدّلو وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من إتصال التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الخامسة و47 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الزّهرة/المرأة مع هذا الإتصال الميمُون تكون أكثر إتزاناً فعلاقتها بالآخرين رسميّة لاتخرج عن نطاق قوانين زحل/المُجتمع ، لن تُرحّب إلا بعلاقة عاطفيّة رسميّة تحكمها القوانين والعقود الموثّقَة المكتوبة والتى تضمن حقوق وكرامة المرأة ،المتانة بوجود أشياء زحل الثقيلة كالعقارات ، الشروط المتتالية/ حلقات زحل/خطوط الأمان التى توفرالأمان والطمأنينة كالمُؤخّر والودائع البنكيّة..إلخ.





زحل يُعبّرعن شخص مُتقدّم فى العمرلكنه يوفّرالأمان والعلاقة الصلبة المتينة و تأمينات الحياة لعروس شابة تصغره فى العمر ، مع هذا الإتصال (قد) تُتاح الفرصة لتبادل منافع مُمتاز فزحل يوفر الأمان والطمأنينة وتكاليف المعيشة لأطول فترة زمنية مُمكنة للزهرة الشابة ، والزّهرة تقوم بإعادة الحيوية وإدخال الدفء والبهجة وإزالة الظلام والكآبة وتجديد الشباب لزحل/عريس مُتقدّم فى العمر/ناضج وليس بالضرورة عجوزاً يبدو بملامح الأخ الأكبر كنماذج يوسف وهبى وليلى مراد بفيلم ليلى بنت المدارس ، محمود ياسين ونجلاء فتحى بفيلم حُب أحلى من حُب ، رُشدى اباظة ونجاة الصغيرة بفيلم إبنتى العزيزة ، يحيى شاهين وسُعاد حسنى بفيلم شيئ من العذاب.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مُؤشرات إيجابية مُبشرة بالخير للعزاب على الجبهة العاطفية ونصيحة بعدم تفويت الفرصة مُتبعاً للتقاليد والأصول.





برج الثور: غلّف صراحتك باللطف لتجد الأذن المُنصتة وتكون محل تقدير،إن أردت تطوير مهاراتك فلابديل عن الإنخراط فى كورس تعليمى أو مهنى فوراً.





برج الجوزاء: أقل وأتفه المشكلات تتعاظم إن تركت العاطفة تقوم بحلها، تمسّك بالواقعية والحلول الملموسة وإتباع الحكمة والعقل بعيداً عن الخواطر.





برج السّرطان: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة أوالحزينة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.





برج الأسد: لاتستخف بشخص مُتواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل من وجهة نظرك، رُبّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.





برج العذراء: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج الميزان: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج العقرب: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: إبتعد قدر جهدك عن الأماكن والأشخاص المشبوهين ، إنتقِ الأصحاب والمعارف مِمّن لهم سُمعة نظيفة، مِن جاورْالسّعيد يسعد.





برج الجدى: لا تنخدع بالمظاهر أو تتغافل عن الفحص و التدقيق وأنت تشعر بقرارة نفسك بالشك ،إحذرعدوّك مرّة واحذر صديقك ألف مرّة.





برج الدّلو: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مُناسبة غير مُتوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.

برج الحوت: عبارات إنتقاد قد تسمعها من أحدهم ، خذ المُفيد منها بعيْن الإعتبار ، وتجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.



