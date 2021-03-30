في عيدها الـ80.. جمال عبدالرحيم: نقابة الصحفيين هي قلعة الحريات في مصر والوطن العربي

قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية المجلس، إن النقابة تحتفل غدًا الأربعاء 31 مارس، بمرور 80 عامًا على إنشائها، عندما صدر القانون الملكي رقم 10 بإنشاء نقابة الصحفيين في 31 مارس عام 1941.



وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نقابة الصحفيين هي قلعة الحريات في مصر والوطن العربي، ويعد 31 مارس عام 1941، أحد الأيام المشهودة والمجيدة في تاريخ نضال الصحفيين المصريين، عندما تكلل كفاحهم الذي استمر أكثر من 50 عامًا، حتى انتزعوا حقهم في إنشاء كيانهم النقابي رسميًا.



وأكد "عبدالرحيم" أن النقابة خاضت منذ إنشائها وحتي اليوم، معارك عدة في سبيل حرية الصحافة والصحفيين؛ فلم يكن الطريق إلى الحرية ممهدًا بالورود، بل كان وسيظل مليئًا بالأشواك والتضحيات، التي تخطت الاغتيال المعنوي، من منع أقلام، وحذف مقالات، وتقييد حريات، وغرامات مالية، لافتًا إلى تقديم الصحافة على مر العصور، العديد من الشهداء، سالت دماؤهم الزكية في سبيل انتزاع الحرية والعيش بكرامة وعدالة اجتماعية.



وتابع: "عاشت نقابة الصحفيين، التي احتضنت كل فئات الشعب المصري، عاشت نقابة الصحفيين، أول نقابة في مصر والشرق الأوسط، تصدر جمعياتها العمومية المتعاقبة قرارات صريحة بحظر كافة أشكال التطبيع، المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني".



وكان قد تقدم الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد عضوية المجلس "فوق السن"، والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل 2 أبريل.



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.