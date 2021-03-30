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تأجيل محاكمة متهمين أثنين في أحداث الذكرى الثالثة للثورة لـ 24 إبريل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين أثنين فى أحداث العنف التي نتج عنها مقتل "سيد وزة " المعروفة إعلاميا بـ " الذكرى الثالثة للثورة"، لجلسة 24 إبريل للمرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

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