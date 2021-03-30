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البرلمان يقف دقيقة حداد على روح النائبة فرحة الشناوي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بالوقوف دقيقة حداد علي روح النائبة.فرحة الشناوي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، والتي وافتها المنية أمس الإثنين.

ومن المُقرر أن تستكمل الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، وذلك بعد الموافقة على 90 مادة من مواد مشروع القانون أمس.

كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.

وكان مجلس النواب قد وافق من قبل على تأجيل مناقشة هذا التقرير بناء على طلب أسامة هيكل لتجهيز الرد الكامل على كل ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات في شأن عمل الوزارة.

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