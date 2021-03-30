ضبط هارب من تنفيذ 115 حكم قضائي بإجمالي حبس 115 سنة وغرامة 258 مليون جنيه بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول، مُقيم بمحافظة القليوبية، محكوم عليه فى (115) قضية بإجمالى مدد حبس 115سنة وغرامة 258 مليون جنيه.



وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

