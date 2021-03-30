تعرف على نتيجة مسحة كورونا للفنان أحمد السقا بعد مخالطته لـ دياب

أعلن الفنان محمد دياب عن إصابته هو وزوجته هاجر الإبياري، بفيروس كورونا المستجد، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه تصوير مسلسل "نسل الأغراب"الذي يشارك فيه بجانب الفنان أحمد السقا.



وكشف محمد حسن، مدير أعمال أحمد السقا في تصريحات صحفية له عن نتيجة المسحة الطبية الخاصة به، مُشيرًا إلى أنه خضع لمسحة كورونا وجاءت نتيجة التحاليل الخاصة به سلبية.



مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، وهو بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، محمد مهران، إدوارد، أسماء أبو اليزيد، أحمد داش، أحمد مالك، محمد جمعة، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.