السيسي: حادث السفينة الجانحة أكد أن قناة السويس باقية ومنافسة وبقوة (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للعاملين بهيئة قناة السويس، على الجهد المبذول لتعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، معقبًا: "كان منظر محترم يدل على خبرات وقدرات كبيرة، والأداء كان أكثر من مشرف"، مشددًا على أنه كان يتابع الموضوع مع رئيس هيئة قناة السويس في توقيتات غريبة في الرابعة صباحًا، ولكنه كان مطمئن.





وأكد "السيسي"، خلال كلمته على هامش تفقده مركز التدريب والمحاكاة بهيئة قناة السويس، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا لم نكن نتمنى حدوث ذلك، والأقدار تفعل أفعالها، ولكنها أكدت ونبهت على الأهمية الكبيرة لواقع نعيشه منذ أكثر من 160 عام، وهناك 12-13 % من حجم التجارة العالمية تمر بالمجرى الملاحي لقناة السويس.



