خلي بالك.. زحام مروري بمحور المشير والأوتوستراد

تشهد منطقة محور المشير طنطاوي أتجاه مدينة نصر، زحام مروري الآن، كما تشهد منطقة الأوتوستراد من جامعة الأزهر بأتجاة طريق السويس والعكس كثافة مرورية، وتكاثف الزحام بطريق صلاح سالم بمحيط محور الفردوس.



كما شهد محيط شارع القصر العيني امتداد لميدان التحرير كثافة مرورية عالية بالأضافة لكورنيش النيل، بالأضافة لمحور سعد الدين الشاذلي بأتجاة الدائري.