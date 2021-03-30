البلاديوم يتراجع 5% عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع سعر معدن البلاديوم بأكثر من 5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات زيادة الإمدادات.





وقالت الشركة الروسية "نورنيكل"، أكبر منتج للبلاديوم في العالم، إنها أكملت إصلاحات المرحلة الثانية في منجمين رئيسيين في سيبيريا، مشيرةً إلى أن سيتم استنئاف الإنتاج بالكامل في أحدهما خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مايو، والثاني في أوائل يونيو.





وكان المعدن حقق مكاسب قوية مؤخراً، مع ارتفاع الطلب من قبل قطاع السيارات الكهربائية في إطار التحول للطاقة النظيفة.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو بنحو 5.4 بالمائة إلى مستوى 2530.70 دولار للأوقية.





كما تراجع سعر العقود الآجلة للذهب عند التسوية بنحو 20 دولاراً، مسجلاً أدنى مستوى في 3 أسابيع.



