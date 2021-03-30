الداخلية تسقط عدد من تجار المواد المخدرة على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:





نجحت مديرية أمن الشرقية، في ضبط (30 طربة من مخدر الحشيش –مبلغ مالى- هاتفى محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").



تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (كمية من مخدر الهيروين- كمية من الأقراص المخدرة – مبالغ مالية) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").



قامت مديرية أمن الإسماعيلية، بضبط (كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").



استطاعت مديرية أمن البحيرة، ضبط (كمية من مخدر الهيروين– هاتفى محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").





أضطلعت مديرية أمن المنيا، في ضبط (كمية من مخدر الحشيش- هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص ).



نجحت مديرية أمن السويس، في ضبط (كمية من الأقراص المخدرة – هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (سيدة).







تمكنت مديرية أمن الدقهلية، من ضبط (كمية من مخدرى الهيروين والحشيش – كمية من الأقراص المخدرة 2 سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").



وقامت مديرية أمن القليوبية، بضبط (كمية من مخدر الأستروكس- مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").





أثمرت جهود منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن الشرقية الإسماعيلية، عن ضبط (كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



