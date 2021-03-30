Advertisements

فوز أحد خريجي جامعة الإسكندرية بجائزة "جون إم هوشنز" لأفضل رسالة دكتوراة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
محمد رجب
Advertisements
هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الباحث أحمد شافعي، أحد خريجي جامعة الإسكندرية، وطالب الدكتوراة بقسم علوم الكمبيوتر والهندسة ومساعد باحث بقسم الهندسة الحيوية بجامعة لويزفيل بالولايات المتحدة الامريكية، بمناسبة اختياره من قبل لجنة المنح والجوائز التابعة لمجلس الدراسات العليا بجامعة لويزفيل لتلقي جائزة جون إم هوشنز لأفضل رسالة دكتوراة جديرة بالتقدير.

وكان الباحث أحمد شافعي حصل على بكالوريوس الهندسة في علوم الكمبيوتر والتحكم الآلى- جامعة الإسكندرية عام 2005، ودرجة الماجستير في الرياضيات الهندسية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 2012، وذلك قبل إلتحاقه بجامعة لويزفيل بالولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة الدكتوراة.

هذا وقد أظهرت الأبحاث التى قام بها أحمد شافعي نتائج بحثية متميزة، والتي تم تقديمها والإعتراف بها في المجتمع العلمي من خلال أكثر من 20 مقالة منشورة، وبراءات اختراع، كما حصل على العديد من الجوائز لعمله البحثي، تحت إشراف الدكتور أيمن الباز الأستاذ المتميز بجامعة لويزفيل، كنتاكي، بالولايات المتحدة الامريكية، وجامعة لويزفيل في جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين بمصر. 
 
 يذكر أن رسالة الدكتوراة للباحث أحمد شافعى، التى أهلته لنيل الجائزة، تحمل عنوان "مناهج تعلم الذكاء الاصطناعي لتشخيص سرطان الرئة" وقد قدمت نظامًا جديدًا غير جراحي، آلى، تشخيصى بمساعدة الحاسب الآلى للتشخيص المبكر لسرطان الرئة، ويستطيع هذا النظام أن يدمج المعلومات المستخرجة من الأشعة المقطعية والمؤشرات الحيوية للتنفس التي تم الحصول عليها من نفس الزفير لتصنيف عقيدات الرئة، وقد تم تحليل صور الأشعة المقطعية باستخدام نوعين مختلفين من النماذج الرياضية التي تصف مظهر النسيج وتعقيد الشكل الخارجي لعقيدات الرئة، وفي النهاية يتم دمج جميع الخصائص الخاصة بجميع النماذج باستخدام بنية جديدة لشبكة الذكاء الاصطناعي التي تتكون من مرحلتين من وحدة التشفير التلقائي.

أخبار تهمك

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 16 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن عرض برشلونة لضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 15 دقيقة

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 22 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

09:04 ص

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

10:13 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان