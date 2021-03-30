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الأنبا فيلوباتير يترأس القداس الالهي بكنيسة مارمينا العجائبي بأبو قرقاص (صور)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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ترأس الأنبا فيلوباتير صباح اليوم صلاة القداس الالهي بكنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بالفكرية - مركز أبوقرقاص.

واشترك معه في الصلاة القس دوماديوس حنا والقس مكسيموس يونان كما شارك ايضا الصلاة القس غبريال محفوظ والقس مينا سمير والقي كلمة روحية بعنوان " لماذا امتدح السيد وكيل الظلم " وكان يومًا مفرحًا ومبهجًا للجميع.
الأنبا فيلوباتير يترأس القداس الالهي بكنيسة مارمينا العجائبي بأبو قرقاص (صور)
الأنبا فيلوباتير يترأس القداس الالهي بكنيسة مارمينا العجائبي بأبو قرقاص (صور)
الأنبا فيلوباتير يترأس القداس الالهي بكنيسة مارمينا العجائبي بأبو قرقاص (صور)
الأنبا فيلوباتير يترأس القداس الالهي بكنيسة مارمينا العجائبي بأبو قرقاص (صور)

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