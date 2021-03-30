الأنبا فيلوباتير يترأس القداس الالهي بكنيسة مارمينا العجائبي بأبو قرقاص (صور)

ترأس الأنبا فيلوباتير صباح اليوم صلاة القداس الالهي بكنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بالفكرية - مركز أبوقرقاص.



واشترك معه في الصلاة القس دوماديوس حنا والقس مكسيموس يونان كما شارك ايضا الصلاة القس غبريال محفوظ والقس مينا سمير والقي كلمة روحية بعنوان " لماذا امتدح السيد وكيل الظلم " وكان يومًا مفرحًا ومبهجًا للجميع.