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الأنبا فيلوباتير يترأس القداس الالهي بكنيسة مارمينا العجائبي بأبو قرقاص (صور)
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:57 ص
ماريان ناجى
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ترأس الأنبا فيلوباتير صباح اليوم صلاة القداس الالهي بكنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بالفكرية - مركز أبوقرقاص.
واشترك معه في الصلاة القس دوماديوس حنا والقس مكسيموس يونان كما شارك ايضا الصلاة القس غبريال محفوظ والقس مينا سمير والقي كلمة روحية بعنوان " لماذا امتدح السيد وكيل الظلم " وكان يومًا مفرحًا ومبهجًا للجميع.
واشترك معه في الصلاة القس دوماديوس حنا والقس مكسيموس يونان كما شارك ايضا الصلاة القس غبريال محفوظ والقس مينا سمير والقي كلمة روحية بعنوان " لماذا امتدح السيد وكيل الظلم " وكان يومًا مفرحًا ومبهجًا للجميع.
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