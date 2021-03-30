رئيس هيئة قناة السويس: عودة حركة الملاحة لم تكن تتحقق إلا بسواعد المصريين

أعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن سعادته وفخره هو والعاملين بالهيئة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمقر الهيئة، مشددًا على أن مساندة الرئيس الكاملة وحرصه على التواصل ساعة بساعة لمتابعة جهود تعويم السفينة البنمية الجانحة هي مفتاح النجاح، والدعم المادي والمعنوي كان بمثابة المدد الحقيقي.



ووجه "ربيع"، خلال كلمته على هامش تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز التدريب والمحاكاة بهيئة قناة السويس، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، الشكر لرئيس الوزراء ووزير الدفاع وكافة الوزراء على متابعتهم الدائمة لما يتم من أعمال، مشددًا على أن تنفيذ هذه العملية النوعية وتعويم السفينة الجانحة، وعودة حركة الملاحة لم تكن تتحقق إلا بسواعد المصريين وبإرادة صلبة وعزيمة وإصرار.



وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث تم وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن أهم الدروس المستفادة من حادث السفينة الجانحة تحديث أسطول الكراكات.

