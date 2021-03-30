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عفت نصار: مواجهة الزمالك والمولودية "للتاريخ"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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أكد عفت نصار، نجم الزمالك الأسبق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام مولودية الجزائر، صعبة للغاية.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، 3 إبريل المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

قال عفت نصار، خلال حواره  ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"مباراة مولودية الجزائر صعبة للغاية، ولكنها في المتناول، لاعبو الزمالك قادرون على تحقيق الفوز باللقاء، وتقديم مباراة جيدة".

وأضاف :"هذه مباراة للتاريخ، يجب على اللاعبين أن يبذلوا أقصى جهد لهم لتحقيق الفوز باللقاء والحفاظ على حظوظهم في التأهل إلى الدور القادم للبطولة".

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