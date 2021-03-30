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عفت نصار: مواجهة الزمالك والمولودية "للتاريخ"
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:00 م
محمد ذكي
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أكد عفت نصار، نجم الزمالك الأسبق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام مولودية الجزائر، صعبة للغاية.
ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، 3 إبريل المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.
قال عفت نصار، خلال حواره ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"مباراة مولودية الجزائر صعبة للغاية، ولكنها في المتناول، لاعبو الزمالك قادرون على تحقيق الفوز باللقاء، وتقديم مباراة جيدة".
وأضاف :"هذه مباراة للتاريخ، يجب على اللاعبين أن يبذلوا أقصى جهد لهم لتحقيق الفوز باللقاء والحفاظ على حظوظهم في التأهل إلى الدور القادم للبطولة".
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