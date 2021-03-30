7 إبريل الاقتصادية تنظر دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقي بدفع 5 مليون





تنظر المحكمة الاقتصادية بجلسة 7 إبريل المقبل أولي جلسات الدعوي المقامه من المستشار هيثم عباس ضد الفنان شريف الدسوقى بصفتة وكيلاً عن الأستاذ شريف زلط ( مدير إنتاج ) لأحد أكبر شركات الإنتاج الفني.





وتعود وقائع التداعى إلى تعاقد المدعي مع الفنان شريف الدسوقي لأداء دور فى مسلسل أُذيع خلال شهر رمضان ٢٠٢٠ ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى اجرة كاملا عن أداء دوره إلا أن المدعى عليه أدلى بتصريحات في العديد من مواقع التواصل الإجتماعي وأجرى مداخلة هاتفية فى برنامج ( حضرة المواطن ) وأدعى أن مدير الإنتاج المدعى لم يسلمة اجرة كاملاً ومن جراء هذا أصاب المدعي أضرارًا مادية وأدبية مما حدا به لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.