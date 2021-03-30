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"ربنا يصبر قلبك انتي وأبوها".. بهذه الكلمات نشوى مصطفى تواسي جومانا مراد في وفاة طفلتها

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة نشوى مصطفى على مواساة صديقتها الفنانة جومانا مراد في وفاة ابنتها، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة لإبنة الفنانة جومانا مراد، وعلقت عليها قائلة :"الله يصبر قلبك، انتي وأبوها ملاك طاهر شفيعة ليكم بإذن الله".

وتابعت نشوى مصطفى قائلة :"ربنا ينزل سكينته على قلبك الطيب ياچومانة يا رب ابنة الزميلة چومانة مراد في رحمة الله".

وفي سياق آخر، شاركت نشوى مصطفى مؤخرًا في مسرحية" عطل فني"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد أوتاكا،
ﺗﺄﻟﻴﻒ أمير طعيمة، بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، آيتن عامر .

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