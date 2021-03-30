Advertisements

الحكومة تنفي مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل، مُشددةً على أن آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية نهاية مارس الجارى، ولا نية لمدها لأي فترات أخرى، خاصة أنه تم مدها من نهاية ديسمبر الماضي إلى نهاية مارس الحالي.
 
وأوضحت الحكومة أن تقديم الإقرارات الضريبية يتم من خلال أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو من خلال منصة مصر الرقمية على أن يتم إعفاء كل من السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وكذلك الذي تقل قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه من هذه الضريبة، بشرط تقدم صاحبها بطلب "الإعفاء".
 
وفي سياق متصل، تقرر مد العمل بمصلحة الضرائب العقارية والمناطق والمأموريات التابعة لها حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى نهاية مارس الحالي وذلك تيسيرًا على المواطنين، وقد راعت الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، ويحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة في التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه، وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل في هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.
 

أخبار تهمك

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن عرض برشلونة لضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 14 دقيقة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 22 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 13 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

11:30 ص

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

10:13 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان