رئيس "البرلمان" يطالب النواب بحسم الجدل حول مواد القوانين داخل اللجان حفاظًا على وقت الجلسه



طالب المستشار حنفي جبالي النواب، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، بحسم أي جدل حول مواد القوانين داخل اللجان النوعية حتى لا يؤثر ذلك على وقت الجلسة العامة ويطيل وقت المناقشات.



وقال "جبالي" موجهًا حديثه للنواب، إن هذه الخلافات كان يمكن حسمها داخل اللجنة، موضحًا أنها أمور فنية ولا يستدعي الأمر مناقشتها بالجلسة العامة.



ومن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة أيضًا، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.



وكان مجلس النواب قد وافق من قبل على تأجيل مناقشة هذا التقرير بناء على طلب أسامة هيكل لتجهيز الرد الكامل على كل ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات في شأن عمل الوزارة.

