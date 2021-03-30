ننشر تشكيل جديد لحزب حماة الوطن بأسوان 



فيما يكثف حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال هريدي رئيس الحزب من جهود تنسيق وتشكيل أمانات الحزب علي مستوي الجمهورية،





أكدت النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب وأمين عام الحزب بأسوان أن أمانة الحزب بتشكيلها الجديد بمحافظة أسوان تسعي لوضع خطه عمل أمانة الحزب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما يمثله الحزب من هيئتيه البرلمانية بكل من مجلسي النواب والشيوخ.









وقالت أمين عام حزب حماة الوطن بأسوان أن الحزب سيسعي لبدء انطلاقة قوية وملموسة للمواطن الأسواني البسيط من خلال التفاعل مع أهم الاحتياجات والمشكلات التي يعاني منها





، وذلك للمساهمة في حلها سواء من مؤسسات الدولة أو المجتمع المدني،وأكدت عضو مجلس النواب أن الحزب السياسي يقوم علي فكرة العمل الجماعي وأن نجاحه يتوقف علي التناغم والتنسيق بين الأعضاء في خط سير العمل من مبادرات وفاعليات دورية ندوات، مشيرة إلي أن نواب الحزب يحرصون علي الاجتماع مع أعضاء الوحدات في القري والأحياء والمدن لرصد وحل أزمات المواطنين

وحول تشكيلات أمانات المراكز والأقسام،





اوضحت أمين عام الحزب بأسوان أن الحزب يعكف حاليا علي استكمال تشكيلاته، خاصة في ظل المراحل الهامة والمقبلة من استحقاق انتخابات المجالس المحلية.







علي جانب آخر، شاركت أمانة الحزب بأسوان في فاعليات احتفالية تكريم الشهداء الأبرار من أبناء القوات المسلحة والشرطة الأسوانيين وكذا مصابي العمليات ، وذلك بحضور أمين عام الحزب بأسوان النائبة نيفين حمدي،





حيث حرص أعضاء هيئة مكتب المحافظة علي المشاركة بالاحتفالية في ظل حضور كل من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء باسم عزت مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب واللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان

والقيادات العسكرية والأمنية والدينية والتنفيذية، بالإضافة إلى أسر الشهداء ومصابى العمليات.





وأكدت النائبة نيفين حمدي أمين عام الحزب أن الشهداء سيظلون هم النبراس والنموذج الذي يجسد العطاء والفداء فى سبيل رفعة وعزة وطننا المفدى مصر