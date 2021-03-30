اليوم .. مباريات مرتقبة لأندية القاهرة في جولة ساخنة بالقسم الثالث

تنطلق في الثالثة إلا ربع من عصر اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ 24 للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة .



1- البلاستيك مع العبور



يحل فريق العبور وصيف المجموعة بقيادة جمعه مشهور برصيد 47 نقطة ضيفاً على البلاستيك صاحب المركز الثالث بقيادة تت مر عبد الخالق برصيد 43 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



2-بنها مع قليوب



يواجه فريق بنها متصدر المجموعة بقيادة سعيد مدبولي برصيد 47 نقطة فريق قليوب صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أحمد البلاح برصيد 13 نقطة، وشهد الدور الأول فوز بنها بهدف محمد مصطفى كمنص من ركلة جزاء.



3- الماظه مع الغابة



يشهد ملعب الماظه لقاء فريق الماظه صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد صلاح مع فريق الغابه صاحب المركز الرابع بقيادة عمرو الدالى برصيد 42 نقطة، حقق الغابه الفوز في الدور الأول 4-0 سجلهم على ازروا هدفين وإسلام حسن وريعو هدف.



4- سراى القبه مع مصر للتأمين



على ملعب كهرباء شمال، يلتقي فريق سراى القبه متذيل المجموعة بقيادة كيمو برصيد5 نقاط مع فريق مصر للتأمين صاحب المركز الخامس بقيادة عمرو عبده برصيد 41 نقطة، وكان التأمين قد فاز بثلاثية نظيفة سجلها محمد زكي ومحمود عوكشه وعماد محمد.



5- اسكو مع طوخ



يلعب فريق اسكو صاحب المركز السادس بقيادة حمدي خاطر برصيد 40 نقطة مع فريق طوخ صاحب المركز التاسع بقيادة محمد خطاب برصيد 30 نقطة، وشهد الدور الأول فوز اسكو بهدف سجله شوقى أحمد .



6- ايروسبوت مع الشمس



يحل فريق الشمس صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عيد عبدالملك برصيد 35 نقطة ضيفاً على فريق ايروسبوت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى طه برصيد 18 نقطة، حقق فريق ايروسبوت الفوز بهدف دون رد سجله أحمد شيكا.



7- بهتيم مع الأميرية



ولقاء الهروب من القاع بين فريق بهتيم صاحب المركز الحادي عشر بقيادة وائل القبانى برصيد 24 نقطة مع فريق الأميرية صاحب المركز الثاني عشر بقيادة خالد سعد برصيد 23 نقطة، وشهد الدور فوز فريق الأميرية بهدف نظيف سجله يؤنس سعيد من ركلة جزاء.



8- المرج مع اتحاد الشرطة



يلتقي فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 29 نقطة مع فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثامن بقيادة ضياء عبد الصمد برصيد 34 نقطة، حقق فريق المرج الفوز بهدف دون رد سجله مصطفى عبد الرحمن تيفا.



ترتيب المجموعة الأولى



1- بنها 47 نقطة

2- العبور 47 نقطة

3- البلاستيك 43 نقطة

4- الغابه 42 نقطة

5- مصر للتأمين 41 نقطة

6- اسكو 40 نقطة

7- الشمس 35 نقطة

8- اتحاد الشرطة 34 نقطة

9- طوخ 30 نقطة

10- المرج 29 نقطة

11- بهتيم 24 نقطة

12- الأميرية 23 نقطة

13- الماظه 22 نقطة

14- ايروسبوت 18 نقطة

15- قليوب 13 نقطة

16- سراى القبه 5 نقاط

