"يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضلعي".. بهذه الكلمات محمد محسن يُحيي الذكرى الخامسة لرحيل والده

حرص المطرب الشاب محمد محسن على إحياء الذكرى الخامسة لرحيل والده، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب مطالبًا جمهوره بالدعاء له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب محمد محسن تغريدة جديدة قال فيها :"يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضلعي.. هل تسمعون توجعي؟، وتوجع الدنيا معي؟".



وأضاف محمد محسن:"5 سنوات على رحيل والدي الحبيب ومعلّمي الأول، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، ولنا بحُسن الختام".



وفي سياق آخر، طرح محمد محسن مؤخرًا أغنية جديدة حملت عنوان "النسيان"، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان وتوزيع الموسيقار خالد عز، والكليب من إخراج حسام حامد.