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مواجهات قوية لحلوان والبدرشين والصيد وأوسيم بالقسم الثالث

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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تقام اليوم الثلاثاء، مباريات الأسبوع الثالث والعشرين بالمجموعة الحامسة بالقسم الثالث، عندما يستضيف فريق أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة نظيرة فريق الصيد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

ويخرج جينيس الذي يتواجد بالمركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة لملاقاة جولدى صاحب المركز السابع برصيد 31 نقطة.

ويلعب فريق حلوان العام العاشر برصيد 25 نقطة أمام فريق الاتصالات المتصدر برصيد 60 نقطة.

ويحل فرق بشتيل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة ضيفاً على أكتوبر متذيل المجموعة برصيد 15 نقطة.

ويخوض فريق كاسكادا صاحب الوصافة برصيد 40 نقطة لقاء مرتقب مع فريق أوسيم صاحب المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.

بينما يحل المعادي صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة ضيفاً ثقيلاً على البدرشين صاحب المركز التاسع برصيد 26 نقطة بملعب الأخير.

ويستضيف العياط صاحب المركز الثامن برصيد 29 نقطة فريق الصف صاحب المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

وتختتم مباريات الأسبوع، يوم الأربعاء، حيث يستضيف القومي صاحب المركز الرابع برصيد 38 نقطة فريق مستقبل وطن صاحب المركز السادس برصيد 33 نقطة.


ترتيب المجموعة الخامسة

1- الإتصالات 60 نقطة
2- كاسكادا 40 نقطة
3- المعادي 39 نقطة
4- القومي 38 نقطة
5- أبو النمرس 35 نقطة
6- مستقبل وطن 33 نقطة
7- جولدي 31 نقطة
8- العياط 29 نقطة
9- البدرشين 26 نقطة
10- حلوان العام 25 نقطة
11- بشتيل 21 نقطة
12- أوسيم 21 نقطة
13- الصيد 20 نقطة
14- جينيس 18 نقطة
15- الصف 16 نقطة
16- أكتوبر 15 نقطة

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