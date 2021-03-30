"تعليم قوص" يحمل لقب وزارة التعليم بنهائي دوري الشركات بورسعيد



فاز فريق كرة القدم التابع لإدارة قوص التعليمية، ممثلا لوزارة التربية والتعليم، بدوري الشركات، علي فريق وزارة التموين ١٨ في مباراته النهائية، التي أقيمت على الملعب الخماسي لنادى البحر بمدينة قنا، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب تصريح الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية.

هذا وأشار مدير تعليم قوص، إلى أن فريق كرة القدم فوق ٣٥ سنة، التابع للإدارة، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وصابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية والأنشطة بتعليم قنا، صعد اليوم للتصفيات النهائية بدوري شركات قطاعات الصعيد التي ستقام ببورسعيد سبتمبر المقبل، بعد فوزه الكبير على فريق وزارة التموين، ليحمل الفريق لقب وزارة التربية والتعليم، للتنافس على مستوى الجمهورية، كسابقة تتنافس بها الإدارة بدوري الشركات منذ ٣ سنوات متتالية.

يذكر أن تعليم قوص، يشارك للسنه الثالثة على التوالي، بمسابقة دوري الشركات لقطاعات الجمهورية والتي حصل خلالها على المركز الأول والثاني بكرة القدم واليد وتنس الطاولة، وتم تكريمهم بحفل كبير مصانع سكر قوص، مشيرا إلى صعود فريق الفنون التشكيلية بتعليم قوص كسابقة لأول مره للتنافس على مستوى الجمهورية بذات المسابقة.

