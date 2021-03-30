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محافظ البحيرة يستقبل سفير بيلاروسيا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الشركات البيلاروسية والمصرية (صور)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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استقبل قبل قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بديوان عام المحافظة، السفير سيرغي ترنتيف سفير دولة بيلاروسيا، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد.

تأتي الزيارة في إطار توقيع بروتوكول بين الشركات البيلاروسيه المصريه والشركات المصرية بنطاق محافظة البحيرة، ومن المقرر أن يتوجه الحضور إلى الغرفه التجاريه بدمنهور لتوقيع بروتوكول بين الشركات البيلاروسية والشركات المصرية بنطاق المحافظة.

وخلال اللقاء أكد محافظ البحيرة، على عمق العلاقات الثنائية والتى شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية في كافة المجالات، مؤكدا على حرص الدولة المصرية علي تعزيز العلاقات الإقتصادية المشتركة مع جمهورية بيلاروسيا.


كان السفير سيرغي ترنتيف سفير دولة بيلاروسيا، يرافقة الأستاذ فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، قاموا بزيارة تفقدية للبورصة السلعية الزراعية بمركز بدر، وسوق الخضر والفاكهة، وذلك بحضور وفد تجاري ضم ميخائيل سنوبكو الملحق التجاري البيلاروسي واللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة السابق ورئيس مجلس إدارة الشركه المصريه للتنمية الزراعية والريفية والعضو المنتدب، ومندوبين لعدد من الشركات البيلاروسية.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، إن الزيارة تأتى في إطار التعاون بين الغرفة التجارية بالبحيرة والسفارة البيلاروسية بالقاهرة حيث سيقوم الطرفان اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بمقر الغرفة التجارية وبتشريف السيد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

وأشاد "مرسي" بزيارة السفير والوفد البيلاروسي للبورصة السلعية الزراعية بمركز بدر، مشيرا أن الزراعة هى أقوى القطاعات الاقتصادية بجمهورية بيلاروسيا، كما أوضح أن الغرفة التجارية بالبحيرة تقوم بإنشاء بورصة سلعية زراعية للخضر والفاكهة ملحقًا بها سوقًا للخضر والفاكهة ومحطات تصدير وثلاجات ومعامل فحص متبقيات ومعامل جودة كمشروع متكامل.

حيث تم اختيار مركز بدر نظرا لانه ينتج ما يقرب من 70% من اجمالي الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية وتساهم ب 90% من نسبة التصدير للخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية لمحافظة البحيرة هى سلة غذاء مصر.

وأوضح "مرسي" أن توقيع البروتوكول مع السفارة البيلاروسية يأتي ضمن مجهودات الغرفة التجارية في إيجاد سبل اتصال مناسبة بين المصدرين والمستوردين والمستثمرين المصريين والأجانب والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الداخل والخارج.

ويهدف البروتوكول إلى زيادة الفرص التصديرية وخاصة المنتجات الزراعية وتقديم إطار عمل عام يوجه الاتصال والتعاون المستمر بين رجال الأعمال من البلدين عن خلال تسهيل تبادل الوفود التجارية بين البلدين مع تقديم كل مساعدة ممكنة لهذه الوفود وكذلك المشاركة في تنظيم اللقاءات والمنتديات والمؤتمرات وتبادل المعلومات والبيانات في مجالات الاهتمام المشتركة كالأسواق والمعارض الدولية المقامة في كلا البلدين والتي تساعد على إلتقاء رجال الأعمال من الجانبين.

وينص البروتوكول علي نشر العروض التجارية التي يتلقها كل طرف من الطرف الأخر في نشراته الدورية بهدف إطلاع رجال الأعمال عليها وذلك لتحقيق فرص أفضل للدخول للسوق في كل من البلدين، بالإضافة إلي تبادل الأبحاث والإحصاءات الخاصة بالموضوعات التجارية والاقتصادية والتعاون في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب.

ومن جانبه أشاد السفير بالبورصة السلعية الزراعية بمركز بدر وتم الأتفاق على توقيع اتفاقية تعاون بين البورصة الزراعية السلعية بمركز بدر والبورصة الزراعية ببيلاروسيا، كما أعرب عن أستعداده لتوريد معدات معامل فحص المتبقيات ومعامل الجودة بناءًا على التنسيق العلمي بين الطرفين، وكذا رغبته في الحصول على مواقع داخل البورصة لتسويق هذه المعدات، مشيرا أن الشركات البيلاروسية ستقوم بفتح معارض عرض وتسويق للمعدات الزراعية ومعدات البناء والتشييد البيلاروسية.
محافظ البحيرة يستقبل سفير بيلاروسيا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الشركات البيلاروسية والمصرية (صور)
محافظ البحيرة يستقبل سفير بيلاروسيا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الشركات البيلاروسية والمصرية (صور)
محافظ البحيرة يستقبل سفير بيلاروسيا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الشركات البيلاروسية والمصرية (صور)
محافظ البحيرة يستقبل سفير بيلاروسيا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الشركات البيلاروسية والمصرية (صور)

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