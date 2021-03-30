آخرها "زيارة قناة السويس".. كيف تعامل السيسي مع أزمة السفينة الجانحة وحتى تعويمها؟



لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحظة عن أزمة السفينة الجائحة في قناة السويس حتى تعويمها، حيث وجه بتوفير كل الأدوات اللازمة في بدايتها، ثم تفقد القناة للطمأنة على عودة الملاحة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس حتى تعويمها.



توفير الأدوات اللازمة

بمجرد علم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجنوح سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" في الممر المائي، وجه بتوفير كل الأدوات اللازمة لكافة السيناريوهات.



متابعة لحظية

وتابع السيسي، الأزمة، لحظة بلحظة، ووجه بتوفير أدوات السيناريوهات سواء تم استخدامهم أم لا، لأن "مصالح الناس مش لعبة، يجب إنهاء المهمة بأسرع وقت".



ويقول الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، "الرئيس قالي سمعة مصر في رقبتك أنت ورجال قناة السويس، وهذه الكلمات كانت بمثابة الدافع والمحرك لنا".



رسالة السيسي للمصريين

وبعد نجاح عملية التعويم، كتب الرئيس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي:"لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري. وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.



وأضاف الرئيس: "‏لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدًا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.



زيارة قناة السويس

وبعد تعويمها، زار الرئيس، صباح اليوم الثلاثاء، هيئة قناة السويس، وتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.



وأكد "السيسي"، أن نجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة أمر يدل على قدرات وخبرات كبيرة وأداء أكثر من مشرف.



وكانت هيئة قناة السويس، نجحت أمس الاثنين، في تحريك السفينة البنمية "إيفر غيفن" التي ظلت جانحة في قناة السويس لعدة أيام، ورست السفينة في البحيرات المرة الكبرى، وهي مساحة شاسعة من المياه في منتصف الطريق بين الطرف الشمالي والجنوبي للقناة.