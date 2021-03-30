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"جبالي" يطالب النواب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء الكورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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طالب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، جميع النواب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

وقال "جبالي" خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن " نبهت من قبل وقد حذرًّ زملائكم من خطورة الفيروس اللعين.

وكان قد افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بالوقوف دقيقة حداد علي روح النائبة فرح الشناوي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، والتي وافتها المنية أمس الإثنين، متأثرة بإصابتها بفيروس الكورونا.

ومن المُقرر أن تستكمل الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، وذلك بعد الموافقة على 90 مادة من مواد مشروع القانون أمس الاثنين.

كما تشهد الجلسة العامة، أيضًا، مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.

وكان مجلس النواب قد وافق من قبل على تأجيل مناقشة هذا التقرير بناء على طلب أسامة هيكل لتجهيز الرد الكامل على كل ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات في شأن عمل الوزارة.

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