أفغانستان تعلن مقتل ثلاث عاملات في مجال التطعيم شرق البلاد

قتل مسلحون، ثلاث نساء يعملن في مجال التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدينة جلال آباد في شرق أفغانستان اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول حكومي إقليمي، إنه لم يتضح حتى الآن من نفذ حادثي إطلاق النار المنفصلين.

وكانت مراكز حضرية، شهدت عددًا من الاغتيالات منذ بدء محادثات السلام بين حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية العام الماضي في الدوحة.

وفي وقت سابق، قتلت ثلاث صحفيات في جلال آباد، جراء هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

وتحمل الحكومة الإفغانية، حركة طالبان مسؤولية معظم عمليات الاستهداف بالقتل لكن الحركة تنفي أي دور لها في الأمر.