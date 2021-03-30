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مفاجأة.. "أبوالسعود" يوفر منح لأبناء الصحفيين في بريطانيا وألمانيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:55 م
أبوالسعود محمد المرشح لعضوية مجلس الصحفيين
أبوالسعود محمد المرشح لعضوية مجلس الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أعلن أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، والمرشح لعضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي، عن الاتفاق على دعم وتسهيل حصول أبناء الصحفيين على منح مجانية، أو تخفيص رسوم للدراسة بـ60 جامعة بريطانية وألمانية، حسب درجات كل منهم، ورغبته بدون مقابل، وذلك بالتعاون مع مؤسسة TCL Global.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "على الراغبيين من أبناء الزملاء أو أشقائهم في ذلك، من طلاب الصف الثالث الثانوي أو ١٢_١١  grade، تحرير الاستمارة وإرسالها على إيميل المؤسسة [email protected]، وللحصول على الاستمارة  يمكن التواصل تلفونيًا أو واتس  ٠١٠١٨٧٨٤٦٥٦.


وأضاف "أبوالسعود" أن مؤسسة TCL Global، هي مؤسسة استشارات تعليمية، مقرها في المملكة المتحدة، وتعمل على تقديم القبول الكامل للراغبين في الدراسة، بما في ذلك عملية التقديم والمساعدة في الحصول على التأشيرة، والتوجيه والاستشارات بشكل مجاني.


وكان قد تقدم أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد عضوية المجلس "تحت السن"، والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل 2 أبريل.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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نقابة الصحفيين منح لأبناء الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين أبوالسعود محمد

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