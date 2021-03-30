أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

تطرح المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة المعلومات لمتابيعها حول الأسعار، ننشر لكم قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء 30-3-2021، وجاءت كالتالى:





‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس بـ3.75 جنيه .

- البصل الأبيض بـ4 جنيهات.

- البصل الأحمر بـ 6.5جنيهات.

-الكوسة بـ8 جنيهات.

-الجزر بـ5 جنيهات.

- الخيار بـ8 جنيهات.

- الجوافة بـ9 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.

- الفلفل الألوان بـ21جنيها.

- الليمون بـ21 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ14 جنيها.

- التفاح السكرى بـ26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 8.5 جنيه.

- اليوسفى بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.

- البسلة بـ8 جنيهات.

- البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه.

- البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.