نقيب معلمي بنى سويف : 2 مليون و737 ألف جنيه اعانات صحية خلال العام الماضي





قال مصطفي الديب نقيب معلمي بني سويف، إن إجمالي مبلغ الإعانات الصحية للمعلمين وأسرهم، خلال العام الماضي 2020، وصل إلي 2 مليون و737 ألف جنيه، للمعلمين وأسرهم، لافتا إلى أن عدد المعلمين المستفيدين من الإعانات الصحية وصل إلى الف و340 معلم على مستوى مراكز المحافظة السبع.



وأشار نقيب المعلمين في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الإعانات شملت أعانه كورونا حيث منحت النقابه أسرة المعلم المتوفى بفيروس كورونا 30 ألف جنيها، وأسرة المصاب 10 آلاف جنيه، كما شملت أيضا اعانات عمليات جراحية،وإعانة وفاه، وسلفة رمضانيه، وعلاج للمعلمين وأسرهم.



ويذكر أن نقابة المعلمين أصدرت قرارات أهمها زيادة الإعانة الصحية من 20% إلى 30% بحد أقصى 30 ألف جنيه للمعلمين، ومن 10% إلى 15% لأسرهم بحد أقصى 15 ألف جنيه، أما إعانة الأمراض المزمنة فيعود تقدير صرف مبلغها إلى اللجنة الصحية بالنقابة، وفقا للمستندات المقدمة لها، مؤكدًا على أن الإعانة المرضية لأي معلم على مستوى الجمهورية لا تزيد على مبلغ "خمسمائة جنيها ".