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قتلته بسكين..التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل سائق على يد سيدة بالهرم..والسبب: علاقة محرمة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل سائق على يد سيدة داخل شقته بالهرم، أنه نشب خلاف بين المتهم والمجني عليها لاقامة علاقة محرمة.

وافادت التحقيقات، أن السيدة كانت تقطن مع الشاب بشقته، ويوم الواقعة نشب خلاف بينهما بسبب العلاقة المحرمة، مما دفع السيدة، لتسديد طعنات بجسده باستخدام سلاح أبيض "سكين" وفرت هاربة.

وأمرت النيابة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه سائق، اعتدت عليه ربة منزل بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما، وحاولت إسعافه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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